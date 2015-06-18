أجويرو: ميسي لن يترك برشلونة أبدا

اعترف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين أن مواطنه ولاعب برشلونة ليونيل ميسي لن يرحل عن صفوف البلوجرانا أبدا.

وأكد أجويرو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أنه حاول في أكثر من مرة إقناع ميسي بالانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي لكن الأخير كان دائما ما يرفض.

وأضاف"بالطبع وجود أفضل لاعب في العالم في صفوف فريقي كان سيصبح أمرا رائعا، لكنه مرتبط جدا ببرشلونة، ولهذا توقفت عن الحديث معه في ذلك الأمر".

وأتم"أنا لن أتحدث معه مجددا في ذلك الأمر، فأنا أعرف إنه لن يرحل عن برشلونة مطلقا".