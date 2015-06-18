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دي يونج يقترب من تجديد تعاقده مع ميلان

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دي يونج يقترب من تجديد تعاقده مع ميلان دي يونج يقترب من تجديد تعاقده مع ميلان

اقترب نايجل دي يونج لاعب خط وسط ميلان من تجديد تعاقده مع الروسونيري ليرفض بذلك فرصة الانضمام إلى مانشستر يونايتد أو يوفنتوس.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد يرغب في ضم اللاعب لتدعيم خط وسط الفريق.

هذا بالإضافة لأن بعض الصحف الإيطالية نشرت أنباء أفادت فيها برغبة يوفنتوس في الظفر بخدمات اللاعب الهولندي في صفقة انتقال حر.

لكن موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي أفاد بأن دي يونج توصل لاتفاق مع إدارة ميلان لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري لعامين مقبلين.

وذكر التقرير بأن الإعلان الرسمي من المتوقع أن يصدر خلال يومين، ليبقى دي يونج لاعبا في صفوف الروسونيري لعامين قادمين بعد انضمامه للفريق في صيف 2012.

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