جاكسون مارتينيز: أنا لست لاعبا في ميلان .. ومازلت أدرس اختياراتي

أكد الكولومبي جاكسون مارتينيز ومهاجم بورتو البرتغالي أنه ليس لاعبا في صفوف ميلان حتى الآن, مشددا أنه مازال يدرس كل الخيارات المطروحة أمامه.

وكان رئيس نادي بورتو قد أكد في تصريحات سابقة أن مارتينيز أبلغه برغبته في الانتقال إلى ميلان مفضلا إياه عن كل العروض الأخرى المقدمة إليه.

ولكن أكد مارتينيز في تصريحات صحفية أنه مازال يدرس كل الخيارات المطروحة أمامه، وأنه من الخطأ أن يعتقد أي شخص أنه أصبح لاعبا في الروسونيري.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أتليتكو مدريد يرغب في ضم اللاعب في ظل رفض كارلوس تيفيز الانضمام لهم مفضلا العودة لبوكا جونيورز.