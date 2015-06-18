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ماركا: يونايتد طلب ضم فاران من ريال مدريد

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ماركا: يونايتد طلب ضم فاران من ريال مدريد ماركا: يونايتد طلب ضم فاران من ريال مدريد

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا أفادت فيه بأن مسؤولي مانشستر يونايتد سألوا نظرائهم في ريال مدريد عن إمكانية ضم المدافع رافائيل فاران.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسؤولي يونايتد استغلوا المحادثات القائمة مع نظرائهم في مدريد للتفاوض بشأن انضمام ديفيد دي خيا للفريق الملكي للسؤال عن إمكانية ضم اللاعب الفرنسي.

وذكر التقرير بأن ريال مدريد يرفض بشكل قاطع رحيل مدافعه، خاصة وأنه يعتبر هو الخليفة للبرتغالي بيبي في ظل أن الأخير يبلغ من العمر الـ33 عاما.

وأوضحت ماركا أنه على الرغم من أن فاران يشعر بالضيق بسبب عدم مشاركته مع الفريق الملكي، إلا أنه سوف ينتظر ليرى مستقبله مع رافائيل بينيتث المدير الفني الجديد.

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