نادى أسوان يحتفل بصعوده للدور الممتاز لكرة القدم

احتفل نادى أسوان الرياضى بصعوده للدور الممتاز لكرة القدم بعد غياب 11 عاما، مساء امس بحضور محافظ أسوان مصطفى يسرى والدكتور حسن عبد القادر، رئيس النادى، والمهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة ومسئولى الشباب والرياضة ومنطقة أسوان لكرة القدم، حيث تم تكريم كل المساهمين من قبل محافظ أسوان ورئيس النادى.

وتم تكريم هانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة نيابة عن الوزير المهندس خالد عبد العزيز، كما تم تكريم حسن عبد الكريم نائب منطقة أسوان لكرة القدم، واللواء أحمد سليمان رئيس لجنة الكرة، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى كبير مشجعى النادى، فيما قامت نقابة المحامين، وأيضا ناديى الشمس والتحرير بتكريم المحافظ ورئيس النادى.