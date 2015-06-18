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حزب الشعب الفلسطينى يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة المخاطر

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حزب الشعب الفلسطينى يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة المخاطر حزب الشعب الفلسطينى يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة المخاطر
دعا حزب الشعب الفلسطينى إلى البدء بمشاورات جادة ومسئولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة كافة القوى السياسية الفلسطينية لتقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقال الحزب فى بيان صحفى إن "مواجهة المخاطر والتحديات التى تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية تتطلب أقصى أشكال الوحدة لدرء المخاطر وبما يضمن تحقيق أهداف شعبنا واستعادة حقوقه."

كما دعا الحزب إلى ضرورة الإسراع بتفعيل الإطار القيادى الموحد لمنظمة التحرير وقيامه بمهامه حسب ما تم الاتفاق عليه فى اتفاق الفاهرة، مجددا دعوته لتشكيل مجلس تأسيسى للدولة الفلسطينية يضم أعضاء المجلسين التشريعى والمركزى والاتفاق على المهام التى يقوم بها لحين إجراء الانتخابات العامة .

من جانب آخر أكد حزب الشعب الفلسطينى على ضرورة استكمال أى جهد بشأن التهدئة من خلال الوفد الموحد الذى خاض المفاوضات غير مباشرة إبان العدوان الإسرائيلى الأخير للوصول إلى التهدئة برعاية مصرية.

وختم الحزب بيانه مشددا على ضرورة إغلاق كافة الثغرات والقنوات التى تربك الساحة الفلسطينية وتفتح المجال أمام مساعى وأهداف تتعارض مع المشروع الوطنى الفلسطينى وحقوق شعبنا العادلة .

- مصادر: أبو مازن يكلف الحمد الله لتشكيل حكومة وحدة تضم كافة الفصائل

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