خامنئي: إيران تعتبر أمن وتقدم العراق من أمنها وتقدمها

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد على خامنئى اليوم الاربعاء أن بلاده تعتبر أمن وتقدم العراق من امنها وتقدمها.

جاء ذلك خلال لقاء خامنئى مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى والوفد المرافق له الذى وصل إلى ايران فى وقت سابق اليوم الاربعاء، بحسب قناة"العالم" الايرانية.

وشدد قائد الثورة الايرانية على ضرورة صيانة الوحدة السياسية والوطنية فى العراق مشيرا إلى عزيمة وشجاعة الشباب العراقى فى حربهم ضد الارهاب معتبرا أن الحشد الشعبى يشكل ثروة عظيمة للعراق وسيؤدى دورا مهما فى مستقبل العراق وتنميته.

وقال أن صمود العراق حكومة وشعبا فى مواجهة الارهابيين بانه يشكل ضمانة لأمن دول المنطقة

وأضاف: احدى الصفات التى يمتاز بها الشعب العراقى والتى انكشفت للجميع فى الحرب ضد الارهاب هى عزيمة وشجاعة وقوة الحشد الشعبى والعشائر الغيورة فى مواجهة العدو.

وأعتبر قائد الثورة الاسلامية أن تواجد الارهابيين فى العراق مرحلة عابرة منوها بالقول : أن القدرات الهائلة للحشد الشعبى تشكل سندا للعراق على جميع الاصعدة ولا تختص بساحة الحرب فقط.

ورأى أن المساس بالوحدة الوطنية والسياسية فى العراق هى احدى اهداف الاجهزة الامنية والاستخباراتية الغربية مؤكدا بالقول : ينبغى التصدى لهذه المؤامرة بوعى ودقة والحيلولة دون النيل من الوحدة القائمة بين الشيعة والسنة والكرد والعرب فى العراق.

واستطرد " الامريكيون يسعون من جهة إلى نهب ثروات العراق كما يفعلون فى بعض الدول العربية بالمنطقة، ويحاولون من جهة اخرى فرض املاءاتهم على هذا البلد،وهذا ما يجب الحيلولة دون تحققه". دد التاكيد على الدعم الايرانى الشامل للحكومة الشرعية فى العراق.:

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