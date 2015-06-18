أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خامنئي: إيران تعتبر أمن وتقدم العراق من أمنها وتقدمها

Google+ Print
خامنئي: إيران تعتبر أمن وتقدم العراق من أمنها وتقدمها خامنئي: إيران تعتبر أمن وتقدم العراق من أمنها وتقدمها
أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد على خامنئى اليوم الاربعاء أن بلاده تعتبر أمن وتقدم العراق من امنها وتقدمها.

جاء ذلك خلال لقاء خامنئى مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى والوفد المرافق له الذى وصل إلى ايران فى وقت سابق اليوم الاربعاء، بحسب قناة"العالم" الايرانية.

وشدد قائد الثورة الايرانية على ضرورة صيانة الوحدة السياسية والوطنية فى العراق مشيرا إلى عزيمة وشجاعة الشباب العراقى فى حربهم ضد الارهاب معتبرا أن الحشد الشعبى يشكل ثروة عظيمة للعراق وسيؤدى دورا مهما فى مستقبل العراق وتنميته.

وقال أن صمود العراق حكومة وشعبا فى مواجهة الارهابيين بانه يشكل ضمانة لأمن دول المنطقة

وأضاف: احدى الصفات التى يمتاز بها الشعب العراقى والتى انكشفت للجميع فى الحرب ضد الارهاب هى عزيمة وشجاعة وقوة الحشد الشعبى والعشائر الغيورة فى مواجهة العدو.

وأعتبر قائد الثورة الاسلامية أن تواجد الارهابيين فى العراق مرحلة عابرة منوها بالقول : أن القدرات الهائلة للحشد الشعبى تشكل سندا للعراق على جميع الاصعدة ولا تختص بساحة الحرب فقط.

ورأى أن المساس بالوحدة الوطنية والسياسية فى العراق هى احدى اهداف الاجهزة الامنية والاستخباراتية الغربية مؤكدا بالقول : ينبغى التصدى لهذه المؤامرة بوعى ودقة والحيلولة دون النيل من الوحدة القائمة بين الشيعة والسنة والكرد والعرب فى العراق.

واستطرد " الامريكيون يسعون من جهة إلى نهب ثروات العراق كما يفعلون فى بعض الدول العربية بالمنطقة، ويحاولون من جهة اخرى فرض املاءاتهم على هذا البلد،وهذا ما يجب الحيلولة دون تحققه". دد التاكيد على الدعم الايرانى الشامل للحكومة الشرعية فى العراق.:
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365