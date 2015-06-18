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زعيم درزى لبنانى يتهم إسرائيل بدعم التكفيريين فى سوريا

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زعيم درزى لبنانى يتهم إسرائيل بدعم التكفيريين فى سوريا زعيم درزى لبنانى يتهم إسرائيل بدعم التكفيريين فى سوريا
اتهم رئيس الحزب "الديمقراطى اللبنانى" الزعيم الدرزى طلال أرسلان اليوم إسرائيل بأنها تدعم التكفيريين فى سوريا الذين يستهدفون الدروز فى سوريا، سواء فى إدلب فى الشمال أو فى مدينة حضر بمحافظة القنيطرة بجنوب غرب سوريا.

وقال أرسلان فى بيان صحفى اليوم: "تشهد اليوم مدينة حضر الدرزية السورية العربية الصامدة مسلسل الغدر الذى امتهنته إسرائيل بالتلازم والتكامل مع التكفيريين فى القنيطرة وجبل الشيخ (مناطق سورية)".
>وأضاف أن هذا المسلسل البربري، الذى بدأ من قلب لوزة بإدلب بشمال سوريا، تستكمل فصوله فى جبل الشيخ وتحديدا فى حضر منذ الأمس.

وخاطب الدروز قائلا: "على إخواننا الموحدين فى أى مكان من العالم، أن يدركوا تماما أن الدعم الإسرائيلى المطلق للتكفيريين هو الذى حلل دم الدروز فى سوريا، وأكبر دليل على ذلك فتح الحدود الإسرائيلية على مصراعيها لمعالجة جرحى التكفيريين فى إسرائيل، عدا عن الدعم العسكرى واللوجيستى لهؤلاء الإرهابيين".

واختتم أرسلان بيانه بدعوة دروز الجليل (شمال إسرائيل- فلسطين المحتلة عام 1948)، أن يعلموا هذه الحقائق التى تفضح السلوك والتآمر الاسرائيلى عليهم، وعلى سوريا الصامدة".
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