أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خادم الحرمين يؤكد رفض بلاده للتصنيف الطائفى والمذهبى

Google+ Print
خادم الحرمين يؤكد رفض بلاده للتصنيف الطائفى والمذهبى خادم الحرمين يؤكد رفض بلاده للتصنيف الطائفى والمذهبى
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رفض المملكة التام للتصنيف المذهبى والطائفي، مشددا على أن الدين الإسلامى هو دين محبة وتراحم ومنهجه منهج وسط وحوار وألفة، يجمع ولا يفرق ينبذ العنف والإرهاب.

جاء ذلك فى كلمته اليوم إلى شعب المملكة العربية والأشقاء المسلمين فى كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتى ألقاها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي.
>وقال خادم الحرمين "إن شهر رمضان لم يكن شهر راحة واسترخاء ففيه من الفضائل ما يشحذ الهمة لبذل الخيرات من صيام وقيام وفعل للخيرات ومن ذلك قيام المسلم بأعماله على أكمل وجه وتعامله بخلق حسن مع المراجعين والمتعاملين".

وأضاف "ديننا دين محبة وتراحم وتسامح ورسالته أنزلت رحمةً للعالمين وطريقه طريق خير وصلاح وبناء ومنهجه منهج وسط وحوار وألفة يجمع ولا يفرق، ينبذ العنف والإرهاب، وهذا الشهر الكريم بمعانيه السامية يبعث فى نفوسنا الالتزام بهذه المثل والقيم والأهداف النبيلة.

وتابع "وعلى هذا الأساس، فإن المملكة العربية السعودية، التى شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما، تستشعر دائما دورها وواجبها ومسئولياتها تجاه الذود عن حياض هذا الدين والعمل على خدمة مصالح المسلمين قاطبة".

وقال "إننا ماضون بحول الله تعالى على النأى ببلادنا ومواطنينا عن الفتن والقلاقل والاحتقانات الطائفية، ونؤكد رفضنا التام للتصنيف المذهبى والطائفي، إدراكا منا بمخاطره على اللحمة الوطنية فى بلادنا، كما نؤكد على أن ثقتنا بالمواطن السعودى لا حدود لها، ولن نتساهل مع المقصر فى ذلك وسنحاسب كل من ينال من أمننا وثوابتنا الدينية والوطنية".

وكان خادم الحرمين قد تلقى اتصالات هاتفية للتهئنة بحلول شهر رمضان من كل من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية.

وقد بادلهم خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة