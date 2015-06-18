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31 قتيلا على الأقل حصيلة هجمات بصنعاء تبناها تنظيم القاعدة

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31 قتيلا على الأقل حصيلة هجمات بصنعاء تبناها تنظيم القاعدة 31 قتيلا على الأقل حصيلة هجمات بصنعاء تبناها تنظيم القاعدة
قتل 31 شخصا على الاقل الاربعاء فى صنعاء فى سلسلة هجمات تبناها تنظيم القاعدة المتطرف واستهدفت مساجد للشيعة ومنزلا لأحد قادة التمرد الحوثى الذى يسيطر على العاصمة اليمنية.

واستهدفت سيارتان مفخختان مسجدين وسيارة ثالثة منزل رئيس المكتب السياسى للمتمردين الحوثيين صالح الصمد كذلك، انفجرت عبوتان امام مسجدين اخرين عند صلاة المغرب بحسب ما افادت مصادر امنية وشهود.

وفى بيان نشر على المواقع الجهادية، اكد تنظيم القاعدة انه شن اربعة هجمات بواسطة سيارات مفخخة، اثنان على مسجدين وثالث على مقر المكتب السياسى للمتمردين الحوثيين ورابع على منزل قيادى فى التمرد.

وتحدثت مصادر طبية عن مقتل 31 شخصا وإصابة العشرات فى هذه الاعتداءات التى تأتى عشية بداية شهر رمضان.

وأوردت المصادر الامنية وشهود أن المساجد المستهدفة هى مساجد الحشوش والقبيسى والتيسير والقبة الخضراء.
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