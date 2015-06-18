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CNN: الأردن تعتقل مواطنا متهم فى تفجيرات الحى اليهودي بباريس عام 1983

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CNN: الأردن تعتقل مواطنا متهم فى تفجيرات الحى اليهودي بباريس عام 1983 CNN: الأردن تعتقل مواطنا متهم فى تفجيرات الحى اليهودي بباريس عام 1983
قالت مصادر أردنية لـموقع CNN ، اليوم الأربعاء، إن شخصاً تتهمه السلطات الفرنسية بالضلوع في هجوم شهده "الحي اليهودى" في باريس عام 1983، قد تم إلقاء القبض عليه في وقت سابق هذا الشهر، قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مالية، مع منعه من السفر، لحين النظر بأمر تسليمه.

وقال مسؤول بالحكومة الأردنية، إن الرجل، ويدعى زهير العباسي، يبلغ من العمر 62 عاماً، قد جرى اعتقاله في الأول من يونيو الجاري، بناءً على مذكرة توقيف بحقه صدرت عن منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، في مارس الماضي.

وأصدرت "الإنتربول" مذكرة توقيف بحق العباسي ورجلين آخرين، للاشتباه بضلوعهم في الهجوم على مطعم "جولدنبرج كوشر" بالعاصمة الفرنسية، قبل 33 عاماً، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وجرح 22 آخرين، بحسب ما ذكر المدعي العام في باريس، في مارس الماضي.

وكان المطعم، الواقع في وسط الحي اليهودي بالعاصمة الفرنسية، مكتظاً بالزبائن، حينما قام أحد المهاجمين بإلقاء قنبلة عليه، في أغسطس 1982، قبل أن يقوم باقي المهاجمين بإطلاق النار على رواد المطعم، وهو الهجوم الذي ألقت السلطات الفرنسية بمسؤوليته على إحدى المنظمات الفلسطينية.

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