علي البلوشي: بدء التنسيق لإطلاق سراح من شملهم عفو رئيس الدولة

قال المستشار علي محمد البلوشي النائب العام بالإنابة في إمارة أبوظبي "بأن النيابة العامة في أبوظبي بدأت بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بشأن إجراءات تنفيذ الأمر السامي الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لإطلاق سراح من شملهم عفو سموه وتأمين عودتهم إلى أسرهم. ووجه الشكر إلى صاحب السمو رئيس الدولة على نظرته الإنسانية التي أدخلت البهجة والسعادة إلى قلوب العديد من الأسر التي تنتظر ذويها، لكي يقضوا أيام شهر رمضان المبارك مع أسرهم وذويهم.

شكر

كما وجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما يوفره سموه من دعم للنيابة العامة بالإمارة، ولأعمال القضاء بصفة عامة.

وقال المستشار البلوشي إن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، ساهمت في تحقيق إنجازات نوعية ساعدت على تطوير العمل ووفرت كافة المقومات التي ساعدت القضاء على أداء دوره بكل نزاهة وحياد، كما أن متابعة سموه لقضايا المواطنين والمقيمين والعمل على حل مواضيعهم سواء على المستوى الإنساني أو القانوني ساهم في حل العديد من القضايا.

وذكر المستشار البلوشي أن سموه يحرص دائما على متابعة أحوال المساجين ونزلاء المنشآت الإصلاحية العقابية، ويوجه بضرورة الاهتمام بتوفير معايير إنسانية داخل هذه المنشآت باعتبار أن السجن هو مؤسسة للإصلاح قبل أن تكون منشأة عقابية، كما أن سموه يؤكد باستمرار على ضرورة حفظ كرامة السجين وتوفير كافة وسائل التأهيل والتدريب له، وتسهيل استكمال دراسته حتى يخرج للمجتمع عضواً فاعلاً ومؤهلاً للاندماج في المجتمع من جديد.

ودعا كافة المشمولين بالعفو إلى بذل قصارى الجهد لتطوير أنفسهم، متمنيا لهم الاستفادة من العفو للعودة إلى حياتهم الطبيعية ومراجعة أنفسهم للعمل كعضو فاعل في المجتمع وتنمية قدراتهم. وقال إن العفو فتح آفاقاً أمام المفرج عنهم من أجل حياة جديدة كما حمل لهم رسالة أبوية وإنسانية بأن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في الانحياز لأبنائها وإتاحة كل الفرص الممكنة لهم ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ودعا سعادته بقية السجناء الذين مازالوا يمضون مدة العقوبة إلى الالتزام بحسن السير والسلوك في المنشأة العقابية حتى ينالوا العفو مستقبلا.

تهانٍ

رفع النائب العام بالإنابة في إمارة أبوظبي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود.