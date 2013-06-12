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التموين: إجراءات جديدة لتسهيل تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين

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التموين: إجراءات جديدة لتسهيل تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين التموين: إجراءات جديدة لتسهيل تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين

صرح المتحدث باسم وزارة والتجارة الداخلية، الدكتور ناصر الفراش، بأنه سيتم خلال 10 أيام تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين، من خلال رابطة بوابة الدعم الموجودة على بوابة الإلكترونية، من خلال تسجيل اسم الأم وتاريخ ميلاد المولود، وذلك فى إطار التسهيل والتسيير على المواطنين.

وأرجع ناصر الفراش- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء- أن قرار الوزارة أدى إلى التزاحم الشديد على مكاتب استخراج شهادات الميلاد، خلال الفترة الماضية، وذلك لتسجيل المواليد الجدد.

وأضاف، أن الوزارة ستقوم بوضع الرقم القومى للمولود مستعينة بقاعدة بيانات بمصلحة الأحوال المدنية، منوها إلى أن 630 ألف مواطن قاموا حتى الآن بالدخول إلى الموقع حيث تم إضافة 120 ألف مولود جديد.

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مصر 365

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