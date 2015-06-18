سلطان وهزاع بن زايد يهنئان رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد

هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب سموه في برقية بعث بها إلى صاحب السمو رئيس الدولة عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ سموه بعنايته، وأن يمده بالصحة والعافية وشعب دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

وبعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

كما هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في برقيات مماثلة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم مزيدا من الرقي والتقدم وللأمة العربية والإسلامية العزة والتقدم والاستقرار.

إلى ذلك رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وهنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، سائلا الله عز وجل، أن يكون شهر خير ومحبة.