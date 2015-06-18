حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة يأمرون بالإفراج عن سجناء

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن عدد من السجناء من مختلف الجنسيات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

فقد أمر صاحب السمو حاكم عجمان بالإفراج عن 119 سجيناً من مختلف الجنسيات، أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو خلال تنفيذهم العقوبة بالمنشآت الإصلاحية والعقابية بالقيادة العامة لشرطة عجمان، وفق شروط حسن السيرة والسلوك خلال فترة تنفيذ العقوبة، وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد.

وتأتي مكرمة سموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحتهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغ بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم عودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم.

فرصة أخرى

كما أمر صاحب السمو حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من السجناء من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، وإبعاد غير المواطنين خارج البلاد تنفيذاً للأحكام الصادرة بحقهم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي أمر الإفراج حرصاً من سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

وأصدر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أمراً بالإفراج عن 220 سجيناً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة الذين صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتكفل سموه بتسديد كل الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس القضاء، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قبل بداية الشهر الفضيل.

وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن دائرة النيابة العامة برأس الخيمة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس القضاء، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، للإفراج عن المشمولين بالعفو الصادر عن سموه من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وسداد المبالغ المستحقة عليهم، وتأمين عودتهم إلى أسرهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

شكر وامتنان

رفع العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام للإدارة العامة لشرطة عجمان، بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، لمكرمته بالعفو عن المحكومين التي تعكس حرص سموه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء.