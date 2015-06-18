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تعديل المرسوم الأميري بإعادة تنظيم مركز الشارقة الإعلامي

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تعديل المرسوم الأميري بإعادة تنظيم مركز الشارقة الإعلامي تعديل المرسوم الأميري بإعادة تنظيم مركز الشارقة الإعلامي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 53 لسنة 2015 بتعديل المرسوم الأميري رقم 33 لسنة 2012 بإعادة تنظيم مركز الشارقة الإعلامي.

ونص المرسوم في المادة (1) على أن يستبدل بنص المادة رقم (6) من المرسوم الأميري رقم (33) المشار إليه بالنص التالي: «يتبع المركز الإدارات المتخصصة التالية:

1- المكتب الإعلامي لصاحب السمو حاكم الشارقة.

2 - وحدة الاتصال الحكومي.

3 - نادي الشارقة للصحافة.

4- إدارة مسرح المجاز.

5 - إدارة مركز الشارقة للاتصال.

6 - الموقع الإلكتروني الإخباري «الشارقة 24».

ونصت المادة «2» على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل ما جاء فيه.

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