حميد النعيمي: نريد لأجهزتنا الشرطية التميز دائماً

هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قائد عام شرطة عجمان والضباط والأفراد وكافة منتسبي الشرطة لفوزهم بالمركز الأول في 5 جوائز ضمن جوائز سمو وزير الداخلية في دورتها الثالثة؛ لأفضل إدارة متميزة، وأفضل قيادة في التخطيط الاستراتيجي، ورضا الموارد البشرية، وأفضل ضابط إداري متميز الدكتور النقيب محمد أحمد هزيم السويدي، وأفضل فكرة إبداعية «فكرة نظام ضبط الهواتف المسروقة»، بالإضافة إلى تحقيقها العديد من الجوائز ضمن المركز الثاني والثالث.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالديوان الأميري أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، للعميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعقيد عبدالله بن أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بهذا الإنجاز الذي يدل على بذل الجهود الكبيرة من قبل العاملين في شرطة عجمان الذين أثبتوا قدرتهم على الدخول في منافسة شريفة للوصول إلى هذه الجوائز التي يتشرف بها كل أفراد الشرطة في عجمان.

الارتقاء بالأداء

وقال سموه إنه يمكن الفوز بجوائز التميز، ولكن نريد المحافظة على الإنجاز والتميز دائماً، وهذا لا يأتي إلا من خلال الاستمرار في الارتقاء بالأداء ومزيد من الجهود المتميزة ومواصلة التدريب والتأهيل لكل أفراد الشرطة، سواء كانوا ضباطا أو أفرادا، إضافة إلى تقديم خدمات يرضى عنها المتعاملون والشركاء الاستراتيجيون.

ودعا سموه العاملين في السلك الشرطي كافة إلى الاستفادة من هذه التجربة التي ميزتهم عن غيرهم، مبينا سموه أن الوصول إلى النهاية لا يأتي إلا بتكاتف الجميع والتنسيق فيما بينهم لتبادل المبادرات والخبرات وإنجاز المهام بكل دقة وأمانة.

وطالب سموه قادة الشرطة وكبار الضباط بإعطاء الفرصة والصلاحية للأفراد لتنفيذ المهام وإكمالها على أكمل وجه من خلال التعاون والتنسيق فيما بين الكبار والصغار، وتحمل المسؤولية من أجل تحقيق مصالح أفراد المجتمع.

قائد مسيرة التميز

من جانبه؛ قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التهنئة لقيادة شرطة عجمان على هذا الإنجاز الكبير والمتميز الذي حققته القيادة العامة لشرطة عجمان على مستوى الدولة من خلال حصولها على تلك الجوائز.

ووصف سموه هذا الإنجاز بأنه ثمرة للاهتمام والدعم الذي تلقاه أجهزتنا الأمنية من قيادتنا العليا ونتيجة طبيعة للتوجيهات والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة قائد مسيرة التميز الحكومي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي جعل التميز في الأداء هدفا استراتيجيا يأتي في مقدمة أولويات العمل الأمني والشرطي.

حضر اللقاء حمد بن راشد النعيمي مدير الديوان الأميري، وأحمد إبراهيم رئيس مكتب ولي عهد عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

الشعفار: نسعى للمزيد

من جانبهم؛ أهدى الفائزون بجائزة وزير الداخلية للتميز، ما حققوه من نجاح وفوز وتميز الى مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين وزائرين، معاهدين قيادة الوطن والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على المضي قدما في مسيرة التميز والإنجاز وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بمستوى التقدم والازدهار والاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات.

وقال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، إن الوزارة حققت بفضل قائدها وجهود أبناء الوطن وثقة الجمهور، نتائج طيبة واضحة، لكننا نسعى الى تحقيق الأكثر، عرفاناً بقيمة الوطن وعطائه اللامحدود.

وأعرب عن ثقته بقدرة المنتسبين للوزارة، رجالاً ونساء على تحقيق التطلعات المأمولة بالغد المشرق، والنهوض بالواجبات الملقاة على عاتقهم بكفاءة واقتدار، لتبقى وزارة الداخلية الإماراتية في طليعة الوزارات الأكثر تطورا وتحديثا وابتكارا على مستوى المنطقة بل وعلى مستوى العالم.

الخييلي: تطور وارتقاء

وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، إن الجائزة تحقق رؤية الوزارة في مجال الأمن وفقاً لخطتها الاستراتيجية، وتحفز الأفراد وفرق العمل وتشجعهم على التنافس الحر والشريف بما يسهم في تحقيق التطور والارتقاء بالعمل الشرطي والأمني إلى أعلى المستويات، وفقاً لمبادئ الجودة والتميز.

وأضاف إن الجائزة تعمل على الارتقاء بالأجيال الجديدة من الضباط وضباط الصف ليكونوا أكثر تمرساً في موضوعات الجوائز وعمليات التحكيم والتقييم المرتبطة بها، مشيراً إلى الالتزام والتعلم المطرد الذي تحقق بين محكمي ومقيمي الجائزة من منتسبي الشرطة في كل القطاعات، نتيجة لعملهم الوثيق مع الخبراء والمحكمين المحايدين الذين يتم اختيارهم من قبل لجنة جائزة وزير الداخلية للتميز.

المزينة: تميز وإبداع

وأكد اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، أن الجائزة تجسد استراتيجية الـوزارة وتطلعات القيادة الشرطية العليا، الراميّة إلى التحفيز على التميّز والإبداع، وتنمية الحس الإيجابي لدى الجمهور وتشجيعهم على الالتزام بالقانون وشروط السلامة العامة، وتعزيز روابط التعاون بين المؤسسة الشرطية والمجتمع، مضيفاً إن كلمات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سوف تمثل انطلاقة جديدة لعمل قيادات الشرطة في الدولة حين أكد سموه «أن التميز أصبح سمة أساسية لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بفضل الدعم والرعاية لقيادة الوطن ومتابعتها الحثيثة لكل ما من شأنه رفعة راية الاتحاد ويبعث الهمة والأمل في نفوس أبناء الشعب الواحد لتحقيق أفضل معدلات التقدم والرخاء والاستقرار».

جودة في العمل

وأعرب اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة عن شكره وامتنانه للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لما يبذله سموه من جهد ومتابعة لكافة القيادات على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن تخصيص سموه جائزة للتميز دليل على الجودة في العمل المتميز والمتقن.

وأكد العميد محمد أحمد غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، إن فوز شرطة الفجيرة بجائزة المنطقة الأمنية المتميزة يأتي تكريماً لكافة العاملين في القيادة على ما بذلوه من جهد مخلص ومتفان في خدمة الوطن. وقال إن جائزة وزير الداخلية للتميز ليست مجرد جائزة لتحفيز العاملين في جهاز الشرطة، بل هي إحدى أهم الأدوات التي تدعم مختلف أجهزة الشرطة وتمكنهم من تجديد الخدمات وتجويدها لتقديمها إلى طالبيها بأسرع وقت من مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

وأضاف: إنه لولا دعم القيادة الشرطية العليا ما كان لهذه الجائزة أن تحقق هذا النجاح، حيث تعد بمثابة مرجع في مختلف المجالات للقطاعات الشرطية، لحفز المنتسبين على تقديم المبادرات تحقق أفضل مستويات الأداء والارتقاء بمستوى العمل الشرطي، خدمة للوطن والمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال العميد الشيخ سلطان النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إن فوز القيادة العامة لشرطة عجمان بجائزة الإدارة المتميزة، في جائزة وزير الداخلية للتميز، يأتي نتيجة جهود حثيثة بذلت من مختلف منتسبي الشرطة، واستشعارهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحقيق المعايير ومتطلبات الجائزة كافة، على أكمل وجه، وهو ما انعكس من خلال الفوز بهذه الجائزة التي تعتبر من المبادرات الخلاقة على مستوى الدولة، ووسام شرف على صدور منتسبي شرطة عجمان.

أفضل المعايير

وقال العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، إن الجائزة نجحت في إبراز جهود العاملين بوزارة الداخلية بمختلف المجالات والتخصصات المهنية والقيادات والإدارات والفرق التي أكدت جدارتها من خلال الفوز بفئات الجائزة المختلفة والتي تشرفت بتكريم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لافتاً إلى أن التكريم يعد حافزاً ودافعاً للفائزين بالجائزة لمضاعفة الجهود والتفاني والحرص على تحقيق أفضل المعايير.

وثمن العميد الشيخ سلطان بن راشد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، جهود جميع العاملين في وزارة الداخلية ولجان تقييم الجائزة في إنجاح فعاليات الجائزة، لافتاً إلى أن سلسلة الإنجازات التي حققتها الوزارة تعد امتداداً لفكر سمو نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية الذي يعتبر المحفز الرئيسي للإنجازات التي تحققها القيادات العامة للشرطة في الدولة في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.

وقال اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي؛ رئيس اللجنة العليا الدائمة للتطبيقات الخضراء، بعد تسلمه جائزة التطبيقات الخضراء، إن الجائزة أسهمت في إحداث نقلة نوعية بمستوى التميز لدى الوزارة؛ موضحاً أن الفوز بها يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من قبل شرطة أبوظبي في مجالات السلامة والصحة والبيئة.

تحقيق التميز

وقال العقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن فوز شرطة أبوظبي يعود إلى دعم قيادتنا في تحقيق التميز، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي أرست استراتيجية تحقق أرقى المستويات في الكفاءة.

وأوضح العقيد مبارك بن محيروم مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي، أن الإنجاز الذي تحقق بالحصول على الجائزة للمرة الثالثة على التوالي يعكس أهمية بناء شراكات حقيقية تعزز من النسيج والترابط بين المؤسسات الحكومية والأجهزة الشرطية والمجتمع.

وأعرب العقيد سعيد الخاجة مدير إدارة الدعم الجوي بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس فريق الاتصال الحكومي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن اعتزاز الفريق بالتكريم الذي اعتبره وساما يضاف للإنجازات المحققة من قبل جميع أعضاء فريق الاتصال الحكومي بشرطة أبوظبي.

ثقافة الجودة

أكد العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، أن الفوز لا يقتصر على تحفيز العاملين فقط ولا يتوقف الإنجاز عند هذا الحد، لافتاً إلى أن الجائزة تعزز جهود نشر ثقافة الجودة والتميز في القطاعين المحلي والاتحادي، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن الفوز يأتي تتويجاً لجهود شرطة أبوظبي والإدارة العامة للعمليات المركزية في تطبيق أحدث التطبيقات العصرية، واستخدامها الأمثل للتقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل.

الأفضل

قدم العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، هذا الإنجاز ودروع التميز لصاحب السمو حاكم عجمان، مؤكداً لسموه الاستمرار في أداء الواجب والتميز في تقديم خدمات ترضي المتعاملين مع الشرطة. وأكد أن القيادة حريصة على السير قدماً نحو التميز في المجال الأمني والشرطي وفي مجال تقديم الخدمات للمتعاملين.