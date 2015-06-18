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نقيب المهندسين بالإسكندرية: نسعى لرفع العبء عن الأعضاء خلال شهر رمضان

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نقيب المهندسين بالإسكندرية: نسعى لرفع العبء عن الأعضاء خلال شهر رمضان نقيب المهندسين بالإسكندرية: نسعى لرفع العبء عن الأعضاء خلال شهر رمضان
قالت سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة توفر خدمات للأعضاء طوال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توفير العديد من السلع الرمضانية بأجود الأنواع وبأسعار مميزة بعد توقيع برتوكولا مع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، بمعرض "أهلا رمضان" المقام بنادى المهندسين بسابا باشا.

وأضافت نقيب المهندسين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على صرف المواد التموينية من المعرض للأعضاء، وإمكانية استبدال نقاط الخبز بأى منتج موجود داخل المعرض.

وأشارت إلى أن النقابة عقدت بروتوكول القوات المسلحة لتوفير المنتجات الغذائية من خلال منفذ بيع المنتجات الغذائية الموجود باستمرار داخل نادى المهندسين، بالإضافة إلى تجهيز الملعب الخاص بالدورة الرمضانية خلال شهر رمضان، وتجهيز حفلات الإفطار والسحور خلال الشهر الكريم .

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