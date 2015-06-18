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مرتضى: نمنح ميدو الفرصة مثل مصطفى فتحي ورمضان صبحي

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مرتضى: نمنح ميدو الفرصة مثل مصطفى فتحي ورمضان صبحي مرتضى: نمنح ميدو الفرصة مثل مصطفى فتحي ورمضان صبحي

كرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحه بأنه يرغب في منح أحمد حسام "ميدو" فرصة العمل كمدير فني من جديد في الفريق الأبيض.

مرتضى منصور تحدث عبر قناة الحياة، وصرح "هل رأيتم فتحي مبروك؟ الرجل لم يخسر سوى مرة تقريبا مع الأهلي. يجب أن يحصل المدرب المصري على حقه وفرصته".

وتابع "لهذا اتفقنا على ألا يكون مدرب الزمالك أجنبيا بعد ذلك".

سأل محاور البرنامج سيف زاهر، إذن من هو المدرب المقبل للزمالك؟

فأجاب منصور "ماهو قاعد جنبك أهو"، بالإشارة إلى ميدو الذي كان يتواجد في استوديو قناة الحياة.

وقال منصور: "كما منحنا مصطفى فتحي الفرصة، وكما حصل رمضان صبحي على الفرصة ونجح أيضا. حان الوقت ليحصل ميدو على فرصة من جديد".

وأردف "ميدو فاز بكأس وهو بدون لاعبين تقريبا. لهذا مع هذه الكوكبة الموجودة حاليا في الزمالك أظن أنه سيحقق نجاحات كبيرة".

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