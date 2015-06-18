توقعات الأبراج يوم الخميس2015/6/18

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/6/18

>يميل إلى التغيير والتجديد ولا يتقيد بالتقاليد، يتمتع بخيال خصب واسع، يحب الأدب والشعر والفنون بصفة عامة شخصية تدل على الأمانة والصدق وعلى الاحتفاظ بالآراء عواطفه عميقة متينة وهى مفتاح السر لشخصيته.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

شخصية قوية وتحتاج التمتع بالحياة المرحة، علاقته بمن حولك جيدة واستغل الفرص للاستمتاع بها.

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/6/18

>المال لا يعنى له إلا حياة راغدة، فهو مسرف والمال فى جيبه يزعجه يغرم أكثر من مرة، وقد يحدث أن يتعلق بأكثر من فتاة فى نفس الوقت يفتش عن الجمال والجوهر فى نفس الوقت

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الاخرين

فى الحياة العملية أنت ناجح ومقدر من رؤسائك، ويفتقد الشريك الآمان معك

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/6/18

توقعات ماجى فرج لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/6/18

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/6/18

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/6/18

>رجل برج الجوزاء يقدس الصداقة يعطى علاقاته أهمية قصوى فى الحياة يبالغ فى الكرم ومعاونة غير الشخصيته شعبية ويبث فى مجلسه المرح والتفاؤل.>حافظ على نجاحك فى العمل ولكن من دون ترك باقى أمور حياتك تمشى وهذا يندرج على حياتك العاطفية أيضًا.>مولود هذا البرج إنسان خيالى وحالم وفى كل مرة يقوم بنفس العمل ولكن بصور مختلفة، وفى كل صباح ينبهر دومًا بجمال الطبيعة وهذا يعنى أنه يحب الحياة ودائمًا يفتش عن الحب ويكون سعيدًا إذا التقى بالزوجة القادرة على احتضانه والاعتناء به.>الرومانسية الحالمة التى تعيش فيها تجعل منك إنسانًا مختلفًا، تبحث عن الحب الجميل ستجده قريبًا.>رجل برج الأسد يتسم بالفكر الثقافى والمنطق ذكى وواضح يرى الأشياء على حقيقتها، علاقته بالآخرين مبنية أساسًا على مصلحته لا يعرف الخوف ولا يهاب الحظ، وهو صاحب لسان لاذع وينتقد الآخرين دون حرج.>إنسان انتهازى فى بعض الأحيان وخصوصًا فى مجال العمل، أما علاقتك بالشريك فهى جيدة ولكن ينقصك الكياسة فى التعامل.>دائمًا ما يعمل بمقولة خير الأمور الوسط، ويقدر بذكاء ثمن النجاح المالى لطيف المعشر واللسان لا يخالف القوانين يوازن بين مجهوده العملى وحياته الاجتماعية يقود الأفراد المحيطة به ببراعة.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>شخصية صادقة ومهمة لمن حولها حاول أن تتخلص من حساسيتك تجاه الناس.

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/6/18

>قادر أن ينظم نفسه ويعطى شخصه القوة اللازمة مستعملاً جميع ما يملكه من إيجابيات لتحقيق النجاح ومولود هذا البرج لا ينطلقون فى الحب إلى الوسيلة بل إلى الغاية الحب ليس له قيمة بين مواليد هذا البرج.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>حاول أن تغير نظرتك للحياة وخصوصا علاقاتك العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/6/18

>شخصيته متعددة الأوجه يكره الروتين يكون أسعد إذا كانت لديه عدة اهتمامات فى وقت واحد يدل شكله الخارجى على الثقة بالنفس التامة، فى داخله انسجام متحفظ ويميل إلى أن يكون رجلاً من زمن قديم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

> حاول ألا تعتمد على الشكل وفقط، وتخل عن تحفظك حتى تنعم بالعلاقة مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/6/18

>بإمكان رجل برج القوس أن يفتن الناس بمكره هادئ وجذاب يحرص على التعبير عن نفسه بطرق مألوفة، يحقق أحلامه وآراءه بواسطة تصميم دقيق ومدروس يمكنه أن ينفذ بها خطته.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

>تخطيطك لحياتك من شأنه أن يعلى من قدرك، حاول أن تحسن علاقتك العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/6/18

>رجل برج الجدى نادرًا ما يندم على تصرفاته ولا يستطيع أن يعيش فى عالم بدون عاطفة أنه رجل حساس ويرتدى قناع اللا مبالاة الذى يضعه فوق وجهه، هو أكثر الناس مزاجية فالحب عنده متبدل مثل الموسيقى.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

>تظهر عكس طبيعتك وهذا من شأنه أن يلخبط الأمور لديك، حاول أن تكون أنت

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/6/18

>حياة رجل برج الحوت سلسلة من الحوادث المفاجئة والتقلبات والمتناقضات ومع ذلك يعتبر وجوده مصدر وراحة للكثيرين أنه نموذج للإنسان واسع الصدر الذى يقنع نفسه حتى فى حالة الحب والغرام بأن قلبه يتسع لحب العالم أجمع.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>شخصيتك جذابة ومحبوبة ونجاحك فى العمل تحسدك عليه الآخرون.

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/6/18

>رجل برج الحوت يقوم بالمشاريع الضخمة ويحقق نجاحًا كبيرًا يملك مميزات كبيرة تلهمه روح المكافحة تصرفه مستقلاً ولا يرتبط بقرارات الآخرين لكنه يكره أن يمس أحد استقلاله ويكون عنيفًا معه.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>طريقك لقلوب الناس مفتوح، وأنت شخص ناجح يستطيع شريكك الاعتماد عليه.