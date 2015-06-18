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دراسة: السكن بجوار البحار يقوى الذاكرة ويعزز مهارات التفكير

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دراسة: السكن بجوار البحار يقوى الذاكرة ويعزز مهارات التفكير دراسة: السكن بجوار البحار يقوى الذاكرة ويعزز مهارات التفكير
البحار والمحيطات لها سحر عجيب فى النفوس، حيث يشعر الإنسان براحة نفسية كبيرة أثناء مطالعتها، وكما تتحفز قدرته على الإبداع وتصل مؤشرات السعادة لديه إلى مستويات غير مسبوقة.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مدينة برشلونة الأسبانية أن الأطفال الصغار الذين يعيشون فى المناطق الساحلية بجوار البحار أو البحيرات غالباً ما يتمتعون بقدرات عقلية أكبر، ويصبح مخهم أكبر بمقدار عام تقريباً مقارنة بالأطفال الذين يعيشون فى محيط هذه المناطق الساحرة.

وأضافت الدراسة التى شملت 2500 طفلاً، تراوحت أعمارهم بين 7 و10 أعوام، أن الأطفال الذين يعيشون بجوار البحار وأيضاً المتنزهات والمساحات الخضراء الكبيرة غالباً ما يصبحون أكثر ذكاء، وتتحسن مهارات التفكير لديهم وكما تتعزز ذاكرتهم، معزية ذلك إلى تطور ونمو مخهم بشكل أفضل.

نشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية " Proceedings of the National Academy of Sciences"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس عشر من شهر يونيو الجارى.

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مصر 365