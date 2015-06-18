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للسيدات.. التقلبات الهرمونية فى سن اليأس تسبب الأرق

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للسيدات.. التقلبات الهرمونية فى سن اليأس تسبب الأرق للسيدات.. التقلبات الهرمونية فى سن اليأس تسبب الأرق
كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللاتى يصلن إلى سن اليأس أو العمر الذهبى على أصح قول، لديهن المزيد من التقلبات الهرمونية التى تزيد من خطر التعرض لمشاكل النوم مثل الأرق.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون أنماط النوم لحوالى 20 امرأة فى مرحلة مبكرة من سن اليأس (انقطاع الطمث)، ووجدوا أن 11 امرأة قد عانت من صعوبة فى النوم ثلاث مرات على الأقل فى الأسبوع لمدة شهر على الأقل.

واستنتج الباحثون أن النساء يحصلن على مزيد من اضطرابات النوم خلال سن اليأس، وفقا لدراسة نشرت فى 16 يونيو بمجلة الغدد الصماء السريرية والأيض.

وقال الباحثون إن فترة سن اليأس، ينخفض فيها مستويات هرمون البروجسترون إلى أدنى مستوياته، وهو الذى يعمل على تنشيط الدماغ وله تأثيرات على النوم.

وأضافت الباحثة فيونا بيكر، من مركز العلوم الصحية فى معهد “SRI” الدولى بولاية كاليفورنيا، وأستاذة العلوم فى جامعة يتووترسراند فى جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، أن الاختلاف فى دورة الهرمونات هو السبب الرئيسى لتقلبات النوم لدى النساء فى سن اليأس.

جدير بالذكر أن هذا البحث قد يؤدى إلى فهم أفضل للآليات اضطرابات النوم خلال سن اليأس ويمكن أن يساهم فى وضع استراتيجيات أفضل لإدارة الأعراض.

قد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمركى “Health Day News”، وذلك فى السابع عشر من شهر يونيو الجارى.

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