بحث: نصف وفيات حالات السرطان بأمريكا للأشخاص فوق سن 35 بسبب التدخين

كشف بحث حديث لجمعية السرطان الأمريكية، أن ما يقرب من نصف الوفيات بالولايات المتحدة الناجم عن بعض أنواع السرطان بما فى ذلك الرئة والقولون وأورام البنكرياس، بسبب التدخين.

وفى عام 2011 تم ربط ما يقرب من 346000 حالة وفاة من السرطان فى 12 دولة بسبب التدخين، وكانوا يبلغون من العمر 35 عاماً بالإضافة إلى كبار السن.

وقال الباحث ريبيكا سيجل، مدير جمعية السرطان الأمريكية، إنه على الرغم من الانخفاض الكبير فى التدخين فى الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ50 الماضية، لكن التدخين لا يزال يمثل الغالبية العظمى من أسباب الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل أسباب وفاة 346000 شخص من الذين لقوا حتفهم من السرطان، ووجدوا أن ما يقرب من 168000 من هذه الوفيات كانت بسبب التدخين.

وأضاف سيجل أنه إذا استطعنا الحد من التدخين، سيكون لدينا عدد أقل كثيرا من مرضى السرطان، كما أن هناك حاجة إلى بذل جهود لكيفية إقناع الأشخاص للإقلاع عن التدخين وخاصة بين الفقراء، لأن الفقراء هم أكثر عرضة مرتين أن يكونوا من المدخنين بالمقارنة بغير الفقراء.

وقد تم نشر التقرير على الإنترنت فى 16 من شهر يونيو الجارى فى مجلة “JAMA” للطب الباطنى.