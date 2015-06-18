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تعرض الإناث فى رحم الأم للمبيدات الحشرية يرفع خطر إصابتهن بسرطان الثدى

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تعرض الإناث فى رحم الأم للمبيدات الحشرية يرفع خطر إصابتهن بسرطان الثدى تعرض الإناث فى رحم الأم للمبيدات الحشرية يرفع خطر إصابتهن بسرطان الثدى
كشفت دراسة علمية حديثة، أن تعرض الإناث وهم داخل أرحام أمهاتهن للمبيدات الحشرية يرفع فرص إصابتهن بسرطان الثدى لاحقاً.

وقالت الباحثة باربرا كوهين، مديرة دراسات صحة الطفل والتنمية فى معهد الصحة العامة فى بيركلى، كاليفورنيا، إنه تم اكتشاف أن الإناث اللاتى يتعرضن للمبيدات الحشرية داخل رحم أمهاتهن كن عرضة أكثر أربعة أضعاف للإصابة بسرطان الثدى قبل سن 52 عاماً، بالمقارنة بالنساء اللواتى لم يتعرضن لهذه المبيدات.

وأشارت البحوث الحديثة إلى أن شرب اثنين من المشروبات الكحولية يومياً يمكن أن يعزز خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 40 فى المئة.

وأضافت كوهين أنه فى حين أن المبيدات الحشرية “DDT” محظورة فى الولايات المتحدة، لكنها لا تزال قيد الاستعمال فى أجزاء أخرى من العالم.

نشرت نتائج الدراسة فى 16 يونيو فى مجلة الغدد الصماء السريرية والأيض.

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