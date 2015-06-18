وزير النقل يعلن تشغيل أول قطار مكيف بالخط الأول ابتداء من اليوم

أعلن المهندس هانى ضاحى وزير النقل تشغيل أول قطار مكيف بالخط الاول لمترو الأنفاق ابتداء من اليوم الخميس، بعد انتهاء كل اختبارات التشغيل عليه فى ورش طرة البلد.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تشغيل هذا القطار بجدول التشغيل الفعلى اليومى، ضمن 20 قطارا مكيفا تم التعاقد عليهم مع شركة هونداى روتم الكورية بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وقال وزير النقل إن القطار الثانى المكيف سيدخل الخدمة بعد أسبوع عقب انتهاء اختبارات التشغيل عليه، حيث سيتوالى وصول باقى القطارات المكيفة إلى القاهرة وإدخالها للخدمة بعد إجراء اختبارات التشغيل عليها.

وأكد وزير النقل أن القطارات المكيفة الجديدة ستساهم فى تحسين الخدمة بالخط الأول، حيث سيتم رفع قطار أمام كل قطار جديد يدخل الخدمة من أجل إجراء صيانة له وإدخاله الخدمة مجدداً، ما سينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بالخط الأول.

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