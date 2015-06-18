موجز الصحافة المحلية.. قرار جمهورى بالعفو عن 165 من الشباب المحكوم عليهم

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"هدية الرئيس.. قرار جمهورى بالعفو عن 165 من الشباب المحكوم عليهم" ، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيســى أمس، قــرارا بالعفو عن 165 من المحكوم عليهم فى عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجنــح بمختلــف المحافظات مــن العقوبة الأصليــة، أو ما تبقى منهــا، ومــن العقوبــة التبعية المحكــوم بها، فيما تشــمل قائمةً من الشــباب والأحــداث.

ووجه الرئيس وزارة الداخليــة بتنفيــذ إجراءات الإفراج عن الشــباب الصادر لهم العفو الرئاسى، وقالت مصادر لـ«اليوم السابع»، إن القرار جاء فى إطــار تعهد الرئيــس بالإفراج عن الشــباب المحتجزين فى قضايا تتعلق بالاحتجاجات.

وقالت صحيفة " الأهرام": إن سامح شكرى، وزير الخارجية، أكد أنه ليس هناك خلاف بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن ما يتردد بهذا الخصوص يستهدف بث الفتنة بين البلدين،وأضاف، فى حوار لـ"الأهرام" على هامش مشاركته فى الاجتماع الاستثنائى لمجلس منظمة التعاون الإسلامى بجدة أمس الأول، أن لقاءات القيادة فى البلدين، تؤكد وجود توافق فى الرؤى وتطابق وتكامل للعمل معا لحماية الأمن القومى العربى.

وأوضح شكري، أن مصر جزء من التحالف الساعى لحل أزمة اليمن، وهناك تنسيق وثيق بين مصر والسعودية لدعم استقرار اليمن والحفاظ على وحدة أراضيه.

وعلمت صحيفة "الأخبار" من مصادر قضائية كبيرة.. أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى التى أصدرت أحكاما رادعة فى قضيتى التخابر الكبرى والهروب الكبير ستوصى فى حيثيات وأسباب أحكامها الصادرة بإعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع وعدد كبير من قيادات الجماعة على رأسهم خيرت الشاطر وعصام العريان وسعد الكتاتنى ومحمود عزت التى يتم إيداعها والإعلان عنها خلال 10 أيام من صدور الأحكام بترجمةأاسباب الحكم التى جاءت فيما يقرب من 1000 صفحة فى القضيتين.

كما علمت صحيفة "المصرى اليوم" أن مجلس الوزراء رفض اقتراحا من هانى قدرى دميان وزير المالية بزيادة أسعار البنزين والسولار خلال عام المالى المقبل لخفض العجز فى موازنة العامة للدولة.

وأكدت مصادر حكومية أن الرفض جاء بسبب أن المقترح فى حاجة إلى قرار سياسى، لافتا إلى أن دميان طالب الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بإعادة النظر فى خطة التنمية الافتصادية وتقليص تمويل استثمارات السكة الحديدية، وهو ما يؤدى أيضا إلى خفض العجز.

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