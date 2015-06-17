بالصور.. ظهور هيكل أحد الحيتان النافقة المتحللة على شاطئ الإسكندرية

ظهر هيكل أحد الحيتان النافقة المتحللة على شاطىء الكيلو 39 بالطريق الساحلى الدولى بجوار قرية مصر للتعمير بعد أن اكتشفه الصيادون.

من جانبه أشار اللواء أحمد متولى - رئيس مركز ومدينة برج العرب بسرعة دفنه مع مراعاة الاشتراطات الصحية لعملية الدفن للمحافظة على صحة الموطنين والبيئة، حيث حضر مندوب عن جهاز شئون البيئة فرع الإسكندرية - إدارة البيئة بالمركز - إدارة الطب البيطرى بالمركز - مدير إدارة صحة البيئة بإدارة العامرية الطبية - إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة ومن المعاينة تبين أن الحوت متحلل ويبلغ طولة 13 مترا بالهيكل العظمى وقطره 3 أمتار وقدر وزنه 5 أطنان وتم دفنه على بعد مناسب وبعمق 2 متر مع إحاطة جثة الحوت بالجير الحى لسرعة تحلله وللمحافظة على البيئة.



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الحوت المتحلل



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الصيادون ينتشلون بقايا الحوت



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بقايا الحوت على الشاطئ



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انتقال قيادات برج العرب إلى الشاطئ