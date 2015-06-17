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بالصور.. ظهور هيكل أحد الحيتان النافقة المتحللة على شاطئ الإسكندرية

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ظهر هيكل أحد الحيتان النافقة المتحللة على شاطىء الكيلو 39 بالطريق الساحلى الدولى بجوار قرية للتعمير بعد أن اكتشفه الصيادون.

من جانبه أشار اللواء أحمد متولى - رئيس مركز ومدينة برج العرب بسرعة دفنه مع مراعاة الاشتراطات الصحية لعملية الدفن للمحافظة على صحة الموطنين والبيئة، حيث حضر مندوب عن جهاز شئون البيئة فرع الإسكندرية - إدارة البيئة بالمركز - إدارة الطب البيطرى بالمركز - مدير إدارة صحة البيئة بإدارة العامرية الطبية - إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة ومن المعاينة تبين أن الحوت متحلل ويبلغ طولة 13 مترا بالهيكل العظمى وقطره 3 أمتار وقدر وزنه 5 أطنان وتم دفنه على بعد مناسب وبعمق 2 متر مع إحاطة جثة الحوت بالجير الحى لسرعة تحلله وللمحافظة على البيئة.

الحوت المتحلل -اليوم السابع -6 -2015
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الحوت المتحلل

الصيادون ينتشلون بقايا الحوت -اليوم السابع -6 -2015
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الصيادون ينتشلون بقايا الحوت

بقايا الحوت على الشاطئ -اليوم السابع -6 -2015
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بقايا الحوت على الشاطئ

انتقال قيادات برج العرب إلى الشاطئ -اليوم السابع -6 -2015
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انتقال قيادات برج العرب إلى الشاطئ


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مصر 365

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