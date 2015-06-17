المستشار يوسف عثمان: اعتذرت عن رئاستى للكسب غير المشروع ولم ينه انتدابى

أكد المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أنه تقدم بطلب اعتذار رسمى إلى مجلس القضاء الأعلى عن العمل بوزارة العدل، ولم ينه المستشار أحمد الزند عمله بالوزارة.

وقال "عثمان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إنه تقدم صباح اليوم، الأربعاء، بطلب رسمى إلى المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، والذى كان نصه كالتالى: "بمناسبة حلول شهر رمضان العظيم أهدى إليكم خالص التهنئة.. وبالمناسبة اعتذر عن العمل بوزارة العدل منتدبا مساعدا لوزير العدل للكسب غير المشروع وأرجو قبول عودتى وإسناد ما ترونه من أعمال لى فى إحدى الدوائر المنتدبة.. وتفضلوا قبوله خالص التحية، والذى تم تأريخه فى 16 يونيو 2015 ومذيل بإمضاء من القاضى يوسف عثمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

ونفى "عثمان" أن يكون المستشار أحمد الزند، وزير العدل، هو من أنهى انتدابه، مشيرا إلى أن طلب العودة إلى المنصة جاء بناء على رغبته.

يذكر أن "اليوم السابع" انفرد بنشر خبر طلب المستشار يوسف عثمان بإنهاء انتدابه من عمله كمساعد لوزير العدل للكسب غير المشروع، و7 من مساعديه على رأسهم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز.

وتضمن قرار إنهاء الندب كلا من المستشار أسامة أبو صافى، المستشار خالد أبو رزقة، المستشار هانى قنديل، المستشار أحمد زهنى، المستشار وائل سعيد، المستشار محمد زيد .