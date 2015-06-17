فرنسا:"لايمكننا التعليق على قرار القضاء المصرى فى قضية "محمد مرسى"

رفض المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لوفول، التعليق على أحكام القضاء المصرى الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة الإرهابية.

ورد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية على سؤال مراسل وكالة الأناضول، الذى طالبه بالتعليق على أحكام الإعدام فى مصر، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، اليوم الأربعاء، فى العاصمة باريس، حيث قال لوفول: "لايمكننا التعليق على قرار صادر من قبل الجهاز القضائى المصرى".

يذكر أن وسائل الإعلام التركية تشن حملة شرسة على المؤسسات الأمنية المصرية، إضافة لمحاولاتها الخبيثة فى تأليب الرأى العام العالمى على القضاء المصرى والنيل منه.