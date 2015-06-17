بالفيديو..خروج المفرج عنهم بقرار رئاسى من السجون بجولة إخبارية مع على الكشوطى

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الداخلية:خروج المفرج عنهم بقرار رئاسى من السجون..والأهالى يهتفون تحيا مصر

براءة أنس الفقى وعبد اللطيف المناوى من تهمة الإضرار بأموال ماسبيرو

محافظ القاهرة: 1000 جنيه غرامة استعمال مياه الشرب فى رش الشوارع

ضبط أستاذ جامعى فى وضع مخل مع طالبة داخل إحدى كليات جامعة بنى سويف