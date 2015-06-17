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بالفيديو..خروج المفرج عنهم بقرار رئاسى من السجون بجولة إخبارية مع على الكشوطى

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بالفيديو..خروج المفرج عنهم بقرار رئاسى من السجون بجولة إخبارية مع على الكشوطى بالفيديو..خروج المفرج عنهم بقرار رئاسى من السجون بجولة إخبارية مع على الكشوطى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

الداخلية:خروج المفرج عنهم بقرار رئاسى من السجون..والأهالى يهتفون تحيا

براءة أنس الفقى وعبد اللطيف المناوى من تهمة الإضرار بأموال ماسبيرو

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ضبط أستاذ جامعى فى وضع مخل مع طالبة داخل إحدى كليات جامعة بنى سويف

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