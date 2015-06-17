صحة المنيا تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال رمضان

قال الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تجهيز أقسام الطوارئ بالمستشفيات والتأكيد على الانضباط والتواجد الفعلى للأطباء والعاملين وتوفير جميع الأدوية الخاصة بأقسام الطوارئ وسيارات الإسعاف لاستقبال الحالات العاجلة والطارئة والتعامل معها على أكمل وجه مع تكثيف الحملات الصحية وتشديد الرقابة على الباعة للتأكد من حملهم الشهادات الصحية وأن المنتجات صالحة للاستخدام الآدمى ومتابعة عينات مياه الشرب واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه موائد الرحمن.

وأوضحت دكتورة أمل عبد الفتاح مدير مديرية الطب البيطرى ان المديرية ستكثف حملاتها لمراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن مع المرور المستمر على محلات الجزارة والثلاجات لمتابعة المعروض بها بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وسيتم التصدى بكل حزم للذبح خارج المجازر حتى لا تكون بؤر لنقل الأمراض.