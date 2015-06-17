صحة المنيا تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال رمضان

قال الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تجهيز أقسام الطوارئ بالمستشفيات والتأكيد على الانضباط والتواجد الفعلى للأطباء والعاملين وتوفير جميع الأدوية الخاصة بأقسام الطوارئ وسيارات الإسعاف لاستقبال الحالات العاجلة والطارئة والتعامل معها على أكمل وجه مع تكثيف الحملات الصحية وتشديد الرقابة على الباعة للتأكد من حملهم الشهادات الصحية وأن المنتجات صالحة للاستخدام الآدمى ومتابعة عينات مياه الشرب واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه موائد الرحمن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضحت دكتورة أمل عبد الفتاح مدير مديرية الطب البيطرى ان المديرية ستكثف حملاتها لمراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن مع المرور المستمر على محلات الجزارة والثلاجات لمتابعة المعروض بها بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وسيتم التصدى بكل حزم للذبح خارج المجازر حتى لا تكون بؤر لنقل الأمراض.