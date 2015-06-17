بالصور.. وزير الشباب ينهى زيارته للإسماعيلية بعد افتتاح عدد من الملاعب

أنهى وزير الشباب والرياضة منذ قليل زيارته لمحافظة الإسماعيلية والتى بدأت صباح اليوم الأربعاء.

وقام وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للإسماعيلية اليوم عقب وصوله إلى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بزيارة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بمبنى الإرشاد التابع لهيئة القناة .

وعقب اللقاء قام الوزير بتفقد مبانى بيت الشباب الدولى بطريق البلاجات فى الإسماعيلية، كما قام الوزير بتفقد البيت بعد أعمال التطوير التى شهدها بيت الشباب ليتواكب مع بيوت الشباب الدولية.

وأشار مسئولو الشركة المنفذة لعملية التطوير إلى أن تكلفة عملية التطوير والتأسيس وإنشاء ملعب خماسى بلغت ما يقرب من 10 ملايين جنيه .

وأصدر الوزير تعليماته إلى مسئولى بيت الشباب بسرعة تشغيل البيت مؤكدا أن عملية التطوير لا تقاس إلا بإقبال الشباب والنزلاء على البيت.

وتوجه الوزير ومرافقوه لتفقد المنشآت التى أقيمت مؤخرا والملعب الخماسى النادى الإسماعيلى الاجتماعى، واستقبله خلال الزيارة العميد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى وأعضاء مجلس الإدارة، وخلال الجولة افتتح الوزير المرحلة الأولى من الملاعب بفرع النادى الإسماعيلى الاجتماعى الجديد بمنطقة أرض النخيل، ثم قام الوزير بافتتاح مجمع الملاعب الخماسية بالصالة المغطاة بالشيخ زايد والتى تضم عددا من الملاعب الخماسية كما تم افتتاح تفقد مركز شباب العبور بالشهداء بيت الشباب الدولى وافتتاح الملعب الخماسى بمركز شباب العبور بالشهداء.

وخلال الزيارة أعلن وزير الشباب والرياضة عن دعم مركز شباب العبور بمبلغ 30 ألف جنيه لدعمه فى مختلف الأنشطة، ثم توجه الوزير إلى المدرسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية حيث قام بتفقد المدرسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية والتقى الوزير والمحافظ بمدير المدرسة العسكرية وتفقد الوزير ومرافقوه جميع الأنشطة الرياضية المختلفة بالمدرسة.

واختتم الوزير جولته فى محافظة الإسماعيلية بزيارة جامعة قناة السويس حيث وصل المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية إلى جامعة قناة السويس واستقبلهما خلال الزيارة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة .

>



>