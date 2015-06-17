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محافظ كفر الشيخ فى جولة ليلية: وفرنا السلع بالمنافذ بسعر الجملة

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محافظ كفر الشيخ فى جولة ليلية: وفرنا السلع بالمنافذ بسعر الجملة محافظ كفر الشيخ فى جولة ليلية: وفرنا السلع بالمنافذ بسعر الجملة
أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ مساء اليوم الأربعاء، خلال جولة فى مدينة كفر الشيخ على المنافذ والشوادر التى تم إنشاؤها لتوفير السلع الغذائية واللحوم والخضراوات بسعر الجملة لتكون فى متناول الجميع، أنه سيمر على المنافذ والأسواق ليلا ونهاراً للتأكد من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة .

وأضاف المحافظ أن الـ16 منفذا بالمدن و98 بالقرى وفرت السلع للمواطنين فى شهر رمضان المبارك وتوافد الآلاف عليها لشراء احتياجاتهم ولن يكون هناك تقصير فى توفيرها، مشيراً أن تلك المنافذ مراقبة من خلال لجان من والصحة والمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن كل احتياجات المواطنين فى شهر رمضان المبارك متوافرة من ياميش رمضان وسلع متعددة ولحوم وغيرها .

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مصر 365

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