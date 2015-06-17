محافظ المنيا يشارك باحتفالات هيلدزهايم الألمانية بتأسيسها منذ 1200 عام

يشارك اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا فى الاحتفالات الرسمية التى تقيمها مدينة هيلدزهايم الألمانية بمرور 1200 عاما على تأسيسها، حيث تقام الاحتفالات خلال الفترة من 18-24 يونيو الجارى.

وكانت مدينة هيلدزهايم قد وجهت دعوة للمدن التى وقعت معها اتفاقيات للتآخى، ومنها محافظة المنيا لحضور هذا الحدث، حيث تم توقيع اتفاقية للتآخى والتوأمة بين المدينتين، عام 1979 .

وسيقوم المحافظ بإلقاء كلمة خلال الاحتفالية الرسمية التى ستقام يوم 20 يونيو بمدينة هيلدزهايم، كما سيتوجه إلى مدينة برلين لزيارة 5 مصانع، ويبحث مع عدد من المستثمرين الألمان مجموعة من الأفكار والرؤى حول الاستثمار فى المحافظة.

قال المحافظ إن العلاقات المصرية الألمانية لها تاريخ طويل تكسوها مشاعر المودة والتآخى بين الشعبين الصديقين، وسيتم خلال الزيارة بحث تعزيز الروابط والتواصل والشراكة المستجدة فى مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية بين مدينة هيلدزهايم ومحافظة المنيا.

وأوضح أن المحافظة تسعى فى الفترة الحالية إلى تشجيع الاستثمارات المختلفة من خلال قيام الشركات الكبرى بإقامة مشروعات عملاقة على أرضها ، موضحا أن المحافظة تمتلك فرصا استثمارية كبيرة للاستثمار فى عدة مجالات منها الثروة الزراعية، والسياحية والمحجرية، فضلا عن المشاريع صغيرة والمتوسطة للشباب والتى توفر فرص عمل حقيقية، لزيادة معدلات النمو الاقتصادى .

وأكد المحافظ على عمق التعاون بين المنيا ومدينة هيلدزهايم على مدار أكثر من 35 عاما، والذى أثمر عن قيام الجانب الألمانى بوضع التصميمات الهندسية الخاصة بمتحف اخناتون المقام على مساحة 25 فدانا شرق النيل، والذى تم تصميمه على شكل هرمى ويتكون من خمسة طوابق وجارى تدبير التمويل اللازم لاستكمال الإنشاء وتجهيز قاعات العرض المتحفية.