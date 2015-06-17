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بالفيديو.. صربيا تهزم مالي وتبلغ نهائي مونديال الشباب 2015

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بالفيديو.. صربيا تهزم مالي وتبلغ نهائي مونديال الشباب 2015 بالفيديو.. صربيا تهزم مالي وتبلغ نهائي مونديال الشباب 2015

صربيا تهزم مالي

ضرب الصربي موعدا مع نظيره البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في نيوزيلاندا.

وجاء تأهل صربيا على حساب مالي إثر فوزها عليها بهدفين مقابل هدف واحد بعد تمديد المباراة التي جرت بينهما يوم الأربعاء 17 يونيو، في ملعب ” ملعب الميناء الشمالي – North Harbour Stadium”، بمدينة أوكلاند النيوزيلاندية.

انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، وذلك بعد أن افتتح الصربي أندريا جييفكوفيتش التسجيل بهدف مبكر أحرزه في الدقيقة الرابعة من صافرة البداية، وأدرك المالي يوسف كوني التعادل في الدقيقة الـ 39 من زمن الشوط الأول. واقتنص الصربي إيفان شابونيتش هدف الفوز لبلاده في الدقيقة الـ 11 من زمن الشوط الإضافي الأول.
> وستكون صربيا في المباراة النهائية يوم السبت المقبل، في أوكلاند، على موعد مع البرازيل التي اكتسحت السنغال بخماسية نظيفة. بينما ستكتفي مالي والسنغال باللعب على المركز الثالث، يوم السبت أيضا.

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وكالات

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