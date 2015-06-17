الإمارات.. ربع مليون درهم غرامة من يشتم عبر “واتساب”

تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة، سنّ قانون يعاقب على التلفظ بكلمات نابية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في حق أشخاص آخرين.

> العقوبة المالية تصل إلى ربع مليون درهم (حوالي 68000 دولار أميركي)، مع إمكانية السجن، وتصل حد طرد الشخص إذا كان أجنبيا عن دولة الإمارات.

> مشروع القانون، تجري دراسته على مستوى المحكمة الفيدرالية العليا في دولة الإمارات، في ضوء تجاوزات وقعت عملياً، وقضايا وصلت إلى المحاكم، حيث قضت محكمة على أحدهم بغرامة قدرها 3 آلاف درهم بسبب شتمه لشخص آخر عبر واتساب، بحسب ما نشرت جريدة “الإمارات اليوم”، ونقل عنها موقع “الإمارات 24/7″.

> والهدف من التشديد في العقوبة هو فرض احترام الآخر، في ظل الانتشار الواسع لاستعمال مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

العربية.نت