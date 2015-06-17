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الدولار يهبط بعد تلميح المركزي الأمريكي إلي موعد أبعد من المتوقع لرفع الفائدة

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الدولار يهبط بعد تلميح المركزي الأمريكي إلي موعد أبعد من المتوقع لرفع الفائدة الدولار يهبط بعد تلميح المركزي الأمريكي إلي موعد أبعد من المتوقع لرفع الفائدة

أرشيفية

هبط الدولار يوم الاربعاء بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الي ان زيادات الفائدة ربما تبدأ في موعد أبعد مما توقعه الكثيرون وخفض ايضا توقعاته لنمو الاقتصاد الامريكي.

وانخفضت العملة الامريكية أكثر من 1 بالمئة امام الفرنك السويسري والجنيه الاسترليني كما تراجعت امام اليورو رغم تعرض العملة الاوروبية لضغوط من مخاوف من تعثر اليونان عن سداد التزاماتها المالية.

وقال البنك المركزي الامريكي في بيان في ختام اجتماع لجنته لصنع السياسة النقدية الذي استمر يومين ان أكبر في العالم قوي على الارجح بما يكفي لتحمل زيادة في اسعار الفائدة بحلول نهاية العام. لكن مجلس الاحتياطي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2015 بسبب اداء ضعيف في الربع الاول.

وانقسم المحللون بشان موعد أول زيادة لأسعار الفائدة الامريكية في حوالي عشرة اعوام مع توقع البعض ان تكون في سبتمبر ايلول بينما تكهن اخرون بانها ستكون في ديسمبر كانون الاول.

وهبط عوائد سندات الخزانة الامريكية التي كانت مرتفعة قبل صدور بيان مجلس الاحتياطي فيما قال محللون انه يظهر خيبة أمل بين المستثمرين.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الامريكية امام سلة من ست عملات رئيسية- 0.76 بالمئة الي 94.278 في نهاية التعاملات في السوق الامريكي.

وقفز الجنيه الاسترليني 1.20 بالمئة الي 1.5826 دولار وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني. ولقي الاسترليني دعما من بيانات تظهر نموا أسرع من المتوقع للاجور في بريطانيا.

وصعدت العملة السويسرية 1.15 بالمئة امام الدولار الي 0.9215 فرنك بينما ارتفع اليورو 0.75 بالمئة الي 1.1330 دولار.

رويترز

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