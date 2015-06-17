عبد الله السدحان يوجه رسالة لجمهوره عبر "سيدتي نت" ولمن يقول "أنتم مساكين"؟

قبل ساعات من بدء أول أيام شهر رمضان الفضيل، وجّه نجم الكوميديا السعودية عبدالله السدحان رسالة إلى جمهوره الكبير عبر "سيدتي نت" قال فيها: "أشكر الجمهور السعودي المثقف الواعي الذي ينتظر مني وفريق العمل في مسلسل "منا وفينا" الذي يعرض في الفترة الذهبية على شاشة القناة الأولى عمل راق وهادف ليشاهده جيداً ومن ثم يقيمه بشكل محترم".

وأضاف السدحان: "أقول للذين يتصيّدون في الماء العكر وينتقدون المسلسل حتى قبل عرضه عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أنتم مساكين". ولن أطبل كما طبل الغير في إعلانات ترويجية لأعمالهم قبل العرض، فنحن كصنّاع العمل والقائمون عليه نقدم عمل فني محترم متعوب عليه".