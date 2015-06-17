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سجن هيا الشعيبي وزوجها في دعوى الفنان طارق العلي

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سجن هيا الشعيبي وزوجها في دعوى الفنان طارق العلي سجن هيا الشعيبي وزوجها في دعوى الفنان طارق العلي

الأربعاء 17-06-2015 19:15

أصدرت محكمه الجنح في الكويت، برئاسه القاضي الدكتور محمد جاسم حكماً يقضي بحبس الممثلة هيا الشعيبي ستّة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 د.ك.
وصدر قرار بسجن زوجها هاني الطباخ أربعة أشهر مع الشغل وكفالة 500د.ك.
وتعويض الفنان طارق العلي المدعي بالحق المدني 5001د.ك تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، وإلزام المتهمين بالتضامن بادائها .
وتخلص الوقائع في قيام المحامية بشرى الهندال بتقديم شكوى في مخفر شرق قيدت برقم 494/2014بصفتها محامية الفنان طارق العلي ضد هيا الشعيبي وهاني الطباخ، لتعرض موكّلها الفنان طارق العلي للإساءة والسب عبر برامج التواصل الاجتماعي وبرامج التلفزيون من قبل المتهمين.
وبعد إحالة القضية إلى المحكمة، حضرت المحاميةبشرى الهندال وترافعت شفاهة امام هيئه المحكمه، وبيّنت توافر أركان الجريمة بحق المتهمين والضرر الأدبي والمادي الذي لحق الفنان طارق العلي من جراء هذه الأفعال، وطالبت بتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين وتعويض الفنان طارق العلي بمبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت .
وعليه أصدرت المحكمة حكمها بجلسه اليوم 17/6/2015بما جاء أعلاه.
وشكرت المحامية بشرى الهندال القضاء النزيه الذي أنصف موكلها وأظهر الحق.

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سيدتي