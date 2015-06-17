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ماذا قال سمير غانم عن عودة "فطوطة وسمورة" ؟

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ماذا قال سمير غانم عن عودة "فطوطة وسمورة" ؟ ماذا قال سمير غانم عن عودة "فطوطة وسمورة" ؟

الأربعاء 17-06-2015 20:01

بعد غياب أكثر من ثلاثين عاماً، يعود المسلسل الأشهر لدى الأطفال والكبار"فطوطة وسمورة"، الذي قدّمه الفنان سمير غانم على مدار ثلاث سنوات، وحقق نجاحاً كبيراً، إذاعياً لا تلفزيونياً كما عرفناه.

وعن شعوره بشأن هذه العودة، صرّح سمير غانم في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" بأنّ سعادته تعود لأسباب عديدة، أوّلها أنّ القائمين على إذاعة "9090 " هم أصحاب المبادرة في عودة المسلسل بعد كلّ هذا الغياب، مشيراً إلى أنهم لا يزالون يتذكّرونه، وثانيها أنّ هذا العمل يُعدّ أوّل تجربة إذاعية لغانم، مضيفاً أنّ التجربة الأولى هذه ستكون من خلال العمل الذي تعلّق به هو شخصياً.

وتابع سمير قائلاً إنّه يتمنّى أن تكون العودة جيّدة لهذا العمل، موضحاً أن أكثر من فرحوا لعودته هما ابنتاه دينا وإيمي، لأنّ هذا العمل مرتبط بذكريات طفولتهما.

ويُشارك في بطولة مسلسل"فطوطة وسمورة" إلى جانب سمير غانم الممثلُ الشاب عمرو عبد العزيز. وهو من إنتاج شركة "تشانيل" لصاحبها شادي مقار، فيما يتولى إخراجه حسين إبراهيم.

 

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