وزيرة السكان من الشرقية:سأواصل الجولات الميدانية للارتقاء بمستوى المعيشية

أكدت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، أن تدريب 281 شخصا من أهالى بمحافظة الشرقية، بورشة عمل توعوية على تحسين التفاهم بين الأزواج هى بداية انطلاق حملات التوعية للزيادة الوعى المجتمعى بالمحافظة، معلنة مواصلتها للزيارات المدينة للقرى الفقيرة بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف التعرف على مشكلاتهم والعمل على ارتقاء مستوى المعيشية بها.

جاء ذلك خلال حفل ختام أسبوع شباب السكان، الذى أقيم بقرية بندف بمركز منيا القمح، بحضور المحافظ الدكتور رضا عبدالسلام، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى أهالى القرية، والذى استعرضت الوزيرة خلاله نتائج أسبوع الشباب.

وقالت الوزيرة: إنه تم تدريب 281 شخصا من أهالى القرية والقرى المجاورة لها، من خلال ورش عمل لرفع كفاءة الوعى المجتمعى وتحسين الخصائص السكانية لمشروع "المرأة المصرية تعمل"، ذلك على نحو التالى 181 سيدة فى ورشة المرأة تعمل و20 شابا وفتاة على تنمية قدرات الحرفية لهم و40 زوجا وزوجة فى ورشة حول تحسين التفاهم بين الأزواج و40 من أئمة الأوقاف من القرية والقرى المجاورة فى ورشة حول التوعية.

وأكدت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة السكان، على ضرورة تعاون الجهاز التنفيذى بالمحافظة مع الوزارة لتمكن من تسهيل مهمتهم فى تكثيف الحملات التوعية للسكان، وفى ذات الاتجاه أكد الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية، أن كافة أجهزة المحافظة جاهزة تماماً للتنسيق والتعاون مع وزارة الدولة للسكان لنجاح البرامج والخطط اللازمة لتعديل الخصائص السكانية للشراقوة، مشيراً إلى أننا نبذل جهدا فى إعادة تأهيل العنصر البشرى، الذي عانى لسنوات طوال من التجريف، و يمثل حالياً عثرة فى طريق التنمية والبناء، حيث إن هناك ضعفا فى مستوى أداء العنصر البشرى.