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إحالة مسئولى الاستراحات بإدارة دمياط التعليمية للتحقيق بسبب التقصير

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إحالة مسئولى الاستراحات بإدارة دمياط التعليمية للتحقيق بسبب التقصير إحالة مسئولى الاستراحات بإدارة دمياط التعليمية للتحقيق بسبب التقصير
قامت لجنة، مكونة من منى مصطفى يحيى، وكيلة مديرية التربية والتعليم بدمياط، ومحمود سمير مسئول أمن المديرية وعمرو عوض مسئول أمن الوزارة وحسن غنام، مساعد مسئول أمن المديرية بالمرور على استراحات ملاحظى الثانوية العامة، حيث تم ضبط عدة مخالفات تمثلت فى تغيب مشرف استراحة الجلاء الابتدائية والنوبتجية النهارية بالاستراحة، وتغيب مشرف استراحة الزيات الابتدائية، وتقصير مسئول أمن إدارة دمياط التعليمية بالمرور على هذه الاستراحات.

ولذلك كله قررت اللجنة إحالة مديرى إدارة دمياط التعليمية ومشرف الاستراحات بالإدارة إلى التحقيق،
>كما تبين أثناء المرور وجود مدرب للجمباز بإحدى مدارس التعليم الابتدائى التابعة لإدارة دمياط التعليمية وفوجئت اللجنة بوجود عدد من أولياء الأمور أكدوا فى أقوالهم أنهم يدفعون مبلغ 200 جنيه نظير تدريب أبنائهم بالمخالفة الصريحة للتعليمات الوزارية.

وكان مسئول أمن المديرية قد تلقى شكاوى من عدد من ملاحظى اللجان عن وجود تقصير من مشرفى الاستراحات.

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مصر 365