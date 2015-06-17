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"صحة الإسكندرية" تعقد اجتماعا لتطوير أداء مستشفى العامرية

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"صحة الإسكندرية" تعقد اجتماعا لتطوير أداء مستشفى العامرية "صحة الإسكندرية" تعقد اجتماعا لتطوير أداء مستشفى العامرية
عقد الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ورئيس مجلس أمناء مستشفى العامرية الاجتماع الدورى لمجلس الأمناء بحضور الدكتور ممدوح ابراهيم رئيس منطقه العامرية الطبية واللواء خالد محيى الدين رئيس حى العامرية والدكتور فهمى أنور أستاذ جراحة العظام والأستاذ على أبو سعدة رجل الأعمال والدكتور يسرى بيومى مدير المستشفى مقرر المجلس ، وناقش الاجتماع نشاط المستشفى والموقف المالى وسياسات المستشفى والرؤية المستقبلية لتطوير الأداء بالمستشفى.

وعقب الاجتماع زار حجازى وأعضاء مجلس الأمناء المرضى بالأقسام الداخلية بالمستشفى ، وأشاد حجازى بأداء العاملين بقسم العظام وقسم النساء والتوليد ، وطلب من العاملين بالمستشفى الحفاظ على مستوى الآداء.

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