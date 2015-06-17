أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعليم الإسماعيلية يبحث تنفيذ برنامج القرائية للطلاب بالمحافظة

Google+ Print
تعليم الإسماعيلية يبحث تنفيذ برنامج القرائية للطلاب بالمحافظة تعليم الإسماعيلية يبحث تنفيذ برنامج القرائية للطلاب بالمحافظة
قال المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه عقد اجتماعا بمقر المديرية مع مدير الإدارات التعليمية ومنسقى القرائية على مستوى الإدارات التعليمية لبحث إجراءات تنفيذ البرنامج العلاجى للصفوف العليا والمستهدف تنفيذها خلال شهر يونيه ويوليه وأغسطس.

وأشارت فايزة خليفة مدير إدارة القرائية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى أن الاجتماع بدأ بورش عمل وبتدريب للمعلمين والموجهين بالمدارس، وذلك لتحسين مهارات القراءة للتلاميذ بالصفوف العليا والذى أظهرته نتائج الاختبارات التى تمت على الطلاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365