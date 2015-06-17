تعليم الإسماعيلية يبحث تنفيذ برنامج القرائية للطلاب بالمحافظة

قال المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه عقد اجتماعا بمقر المديرية مع مدير الإدارات التعليمية ومنسقى القرائية على مستوى الإدارات التعليمية لبحث إجراءات تنفيذ البرنامج العلاجى للصفوف العليا والمستهدف تنفيذها خلال شهر يونيه ويوليه وأغسطس.

وأشارت فايزة خليفة مدير إدارة القرائية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى أن الاجتماع بدأ بورش عمل وبتدريب للمعلمين والموجهين بالمدارس، وذلك لتحسين مهارات القراءة للتلاميذ بالصفوف العليا والذى أظهرته نتائج الاختبارات التى تمت على الطلاب.