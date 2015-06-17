أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحيرة يقدم مستلزمات شهر رمضان لدور الأيتام والمسنين بدمنهور

Google+ Print
محافظ البحيرة يقدم مستلزمات شهر رمضان لدور الأيتام والمسنين بدمنهور محافظ البحيرة يقدم مستلزمات شهر رمضان لدور الأيتام والمسنين بدمنهور
قام الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة ترافقه المهندسة نادية عبده نائب المحافظ وسعيد ماضى وكيل وزارة التضامن، بزيارة دور الرعاية الاجتماعية للبنين والبنات ودار المسنين بمنطقة الأبعادية بدمنهور، حيث قام بتقديم الهدايا العينية والمستلزمات الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك لإدخال الفرحة والسعادة فى نفوس الأطفال والنزلاء.

ووجه محافظ البحيرة بتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية للأطفال نزلاء الدار والاهتمام بالأنشطة الترفيهية وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على الأنشطة والمهن الحرفية، مثل النجارة والدهانات والطباعة وتلبية احتياجات المسنين والعمل على راحتهم كما وجه الوحدة المحلية لمدينة دمنهور بتزويد الملعب الملحق بالدار بكشافات الإنارة اللازمة.

يذكر أن دار المسنين بالأبعادية تضم عدد 25 من النزلاء المسنين غير القادرين كما تضم مؤسسة البنات 16 طفلة أعمار من سنتين إلى ست سنوات إلى جانب 28 طفلا بدار الأيتام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365