محافظ البحيرة يقدم مستلزمات شهر رمضان لدور الأيتام والمسنين بدمنهور

قام الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة ترافقه المهندسة نادية عبده نائب المحافظ وسعيد ماضى وكيل وزارة التضامن، بزيارة دور الرعاية الاجتماعية للبنين والبنات ودار المسنين بمنطقة الأبعادية بدمنهور، حيث قام بتقديم الهدايا العينية والمستلزمات الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك لإدخال الفرحة والسعادة فى نفوس الأطفال والنزلاء.

ووجه محافظ البحيرة بتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية للأطفال نزلاء الدار والاهتمام بالأنشطة الترفيهية وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على الأنشطة والمهن الحرفية، مثل النجارة والدهانات والطباعة وتلبية احتياجات المسنين والعمل على راحتهم كما وجه الوحدة المحلية لمدينة دمنهور بتزويد الملعب الملحق بالدار بكشافات الإنارة اللازمة.

يذكر أن دار المسنين بالأبعادية تضم عدد 25 من النزلاء المسنين غير القادرين كما تضم مؤسسة البنات 16 طفلة أعمار من سنتين إلى ست سنوات إلى جانب 28 طفلا بدار الأيتام.