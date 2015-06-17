لجنة لتسيير أعمال مشروعك بالإسماعيلية

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية أنه تقرر تشكيل لجنة برئاسته لمتابعة أعمال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" وتسيير الأعمال الخاصة بالمشروع إلى جانب العمل على وضع الحلول للعقبات التى تواجه تنفيذه و إصدار التقارير الدورية عن أداء المشروع فى المحافظة.

وقالت الدكتور سماح جاد عضو اللجنة، إنه سوف يتم مشاركة شباب كل حى داخل مقر المشروع بمبنى المحافظة القديم فى حضور جلسات تعريفية بالمشروع وأهميته فى المرحلة القادمة، وتقديم شرح تفصيلى عن المشروع وكيفية المشاركة فيه والاستفادة منه.