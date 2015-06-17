تنفيذى الوادى الجديد يخصص 18 فدانًا لإقامة منطقة حرفية بمدينة باريس

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد اجتماعه الشهرى اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمود عشماوى، محافظ الإقليم والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، ورؤساء مراكز المدن، حيث وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة (18 فدانًا) لإقامة منطقة حرفية وورش خدمية ومعارض منتجات تخدم المواطنين بالمركز والقرى التابعة له.

وقال اللواء محمود عشماوى، محافظ الإقليم، إن المنطقة الحرفية التى سيتم إنشاؤها سوف تقدم لهم خدمات كثيرة وتوفر لهم الكثير من الجهد ومشقة السفر لمركز الخارجة، كما أنها تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أنه بعد الانتهاء من التقسيم والطرح سوف يتم توصيل المرافق والخدمات الأساسية للمنطقة الحرفية المقترحة لخدمة أصحاب الورش والمواطنين بالمركز.

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