الأكاديمية العربية بالإسكندرية تحتفل بـ"اليوم العالمى للبيئة"

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى "احتفالية اليوم العالمى للبيئة لعام 2015"، الذى تنظمه الأكاديمية بالتعاون مع مفوضى الأمم المتحدة بمصر تحت شعار (سبع بلايين حلم، كوكب واحد، ترشيد الاستهلاك)، وذلك فى إطار مشروع الأمم المتحدة بمصر"دعونا نهتم بالكوكب" وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حيث يهدف هذا الاحتفال إلى التعرف على المجتمع السكندرى مع مناقشة التحديات الرئيسية التى تواجه البيئة بالإسكندرية، بمقر الأكاديمية العربية الرئيسى بأبو قير- بالإسكندرية.

وانطلقت الاحتفالية بحضور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، والدكتورة آمال رزق مدير مشروع دعونا نهتم بالكوكب للأمم المتحدة، وإيفيتا شولسا سفيرة دولة لاتفيا، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، الدكتور عبد الفتاح سالم عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية.