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نص «إستقالة» رئيس جهاز الكسب غير المشروع وطلب العودة لمنصة القضاء

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نص «إستقالة» رئيس جهاز الكسب غير المشروع وطلب العودة لمنصة القضاء نص «إستقالة» رئيس جهاز الكسب غير المشروع وطلب العودة لمنصة القضاء

إستقالة رئيس الكسب غير المشروع

حصلت “وكالة ONA ” على نص إستقالة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، والتي تقدم بها اليوم الأربعاء، إلى المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، والتي يطالب فيها بإعفاءه من ندبه بمنصبه مساعدا لوزير العدل، والعودة إلى منصة القضاء كرئيسا بمحكمة استئناف القاهرة.

وجاء نص إستقالة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، في صفحة واحدة ومكتوبا بخط اليد، ومقتضبا، ولم يتطرق لأي أسباب لطلبه الإعفاء من المنصب.

وجاء نص الإستقالة، “بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أهدي إليكم خالص التهنئة، وأقدم طلبي هذا راجيا قبول إعتذاري عن ندبي للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، والعودة إلى عملي الأصلي رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة”.

وجاء ذلك على خلاف ما تم إعلانه اليوم من أن وزير العدل المستشار أحمد الزند، هو من أصدر قرار إقالته من منصبه، هو و7أخرين من مساعديه على رأسهم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز.

 

 

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