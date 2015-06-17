نص «إستقالة» رئيس جهاز الكسب غير المشروع وطلب العودة لمنصة القضاء

حصلت “وكالة ONA ” على نص إستقالة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، والتي تقدم بها اليوم الأربعاء، إلى المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، والتي يطالب فيها بإعفاءه من ندبه بمنصبه مساعدا لوزير العدل، والعودة إلى منصة القضاء كرئيسا بمحكمة استئناف القاهرة.

وجاء نص إستقالة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، في صفحة واحدة ومكتوبا بخط اليد، ومقتضبا، ولم يتطرق لأي أسباب لطلبه الإعفاء من المنصب.

وجاء نص الإستقالة، “بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أهدي إليكم خالص التهنئة، وأقدم طلبي هذا راجيا قبول إعتذاري عن ندبي للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، والعودة إلى عملي الأصلي رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة”.