أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

التحالف الدولي ينفذ 11 ضربة جوية ضد “داعش” في سوريا والعراق

Google+ Print
التحالف الدولي ينفذ 11 ضربة جوية ضد “داعش” في سوريا والعراق التحالف الدولي ينفذ 11 ضربة جوية ضد “داعش” في سوريا والعراق

أرشيفية

اعلنت قوة المهام المشتركة التي تقود عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة, أن التحالف نفذ 11 ضربة جوية في سوريا والعراق ضد تنظيم “داعش” الإرهابي خلال الساعات ال` 24 الماضية.

ونقلت قناة إخبارية عن بيان أصدرته القوة اليوم الأربعاء, أن أربع ضربات جوية نفذت في سوريا, استهدفت وحدات للمقاتلين المتشددين قرب مدن الحسكة وحلب وعين العرب (كوباني)”.

وأوضح البيان أن طائرات التحالف نفذت في العراق 7 ضربات جوية استهدفت مسلحي التنظيم وسيارات وأسلحة ومخازن أسلحة وأهدافا أخرى تابعة للتنظيم قرب خمس مدن من بينها سنجار والموصل.

 

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا