التحالف الدولي ينفذ 11 ضربة جوية ضد “داعش” في سوريا والعراق

اعلنت قوة المهام المشتركة التي تقود عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة, أن التحالف نفذ 11 ضربة جوية في سوريا والعراق ضد تنظيم “داعش” الإرهابي خلال الساعات ال` 24 الماضية.

ونقلت قناة إخبارية عن بيان أصدرته القوة اليوم الأربعاء, أن أربع ضربات جوية نفذت في سوريا, استهدفت وحدات للمقاتلين المتشددين قرب مدن الحسكة وحلب وعين العرب (كوباني)”.

وأوضح البيان أن طائرات التحالف نفذت في العراق 7 ضربات جوية استهدفت مسلحي التنظيم وسيارات وأسلحة ومخازن أسلحة وأهدافا أخرى تابعة للتنظيم قرب خمس مدن من بينها سنجار والموصل.

أ.ش.أ